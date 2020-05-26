تحولت تهاني العيد من الزيارات إلى منصات التواصل؛ إذ أسهمت التقنية بتوفير الجهد بعد أن غيبت جائحة كورونا مظاهر احتفالات العيد بين الأسر والأحياء في مختلف أنحاء المملكة، وأصبحت التهاني عبر مكالمات فيديو برامج التواصل الاجتماعي. وفي عنيزة تحدث مواطنون لـ «عكاظ» عن انتقال التهاني من الزيارات المباشرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ أوضح محمد الخشيبان أن الأسر اعتادت صباح العيد التواصل وتبادل الزيارات وصلة الرحم والتهنئة بحلول العيد، أما عيد هذا العام فإن الجائحة غيبت تلك التجمعات لتتحول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، التي سهلت عملية التواصل والترابط الأسري، واضطر الناس إليها التزاماً بالتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات ليسغلوا تطبيق ZOOM لتبادل التهاني من خلاله.