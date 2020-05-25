واصلت خدمة «فُرجت» على منصة وزارة الداخلية «أبشر» إسهاماتها في تمكين المتبرعين من السداد عن المحكومين في قضايا مالية غير جنائية، وبإقبال كبير، إذ أكدت المديرية العامة للسجون أن 1024 مواطناً ومقيماً سُدّدت مديونيتهم والبالغة أكثر من 137 مليون ريال منذ بداية الحملة وإطلاق إصدارها الثاني في منتصف شهر رمضان المبارك إلى ثاني أيام عيد الفطر.

ونوهت إلى أن الجميع يثمن ويقدر ما تم من تضامن وتكامل مجتمعي، أسهم بشكل ملموس في إنهاء معاناة عدد المعسرين في سداد مديونياتهم وعودتهم لأسرهم، وأن توفير وسيط آمن وموثوق ومستمر على مدار العام مثل ما تحقق مع خدمة «فُرجت» جاء إيماناً بروح التعاون والتكامل الذي أمر به ديننا الحنيف والتكاتف الذي عُرف عن مجتمعنا الكريم.

وأشارت إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة «أبشر» فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية ومستمرة طوال العام.