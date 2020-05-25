هنأ أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، مشايخ وأئمة المسجد النبوي الشريف بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأشاد خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها معهم لمعايدتهم، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي بذلتها حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - والتي قدمت حفظ النفس البشرية على غيرها من المكتسبات، داعياً الله تعالى أن يُديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة - حفظها الله-.

من جهتهم، أعرب مشايخ وأئمة المسجد النبوي الشريف، عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة المدينة المنورة، على ما أبداه من مشاعر بهذه المناسبة المباركة، والتي تعكس حرص ولاة أمور هذه البلاد -يحفظهم الله- لمد أواصر المودة والمحبة مع الجميع، داعين الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة وبلادنا ترفل بالمزيد من العزة والشموخ والتمكين.