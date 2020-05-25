ساحات الحرم خلال صلاة العيد أمس. (تصوير: سامي بوقس)
ممرضة سعودية توزع الهدايا على المرضى أمس. (تصوير: عمرو سلام)
منطقة العزل في أحد المستشفيات في أول أيام عيد الفطر. (تصوير: عمرو سلام)
أقيمت صلاة العيد في الحرم المكي أمس (الأحد) في ظل الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية. (تصوير: سامي بوقس)
الشوارع المحيطة بالحرم المكي كما بدت أمس خالية من الحركة المرورية. (تصوير: سامي بوقس)
رجال الأمن خلال عملهم الميداني أول أيام عيد الفطر.
تسابقت الجهات الحكومية على تهنئة الجنود المرابطين في الميدان بعيد الفطر.
حلّت التقنيات الحديثة محل الزيارات في ظل التباعد الاجتماعي جراء كورونا. (واس)