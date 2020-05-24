رصدت عدسة «عكاظ» صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم (الأحد)، التزاما كاملاً من المواطنين والمقيمين في محافظة عنيزة بتطبيق قرارات منع التجول الكامل والحد من التجمعات.

وواكبت «عكاظ» جهود القطاعات الأمنية على مداخل المحافظة والطرقات الداخلية، من خلال العديد من النقاط الأمنية لتطبيق قرار منع التجول الكامل، وتمركز رجال الأمن عند الإشارات المرورية، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، إضافة إلى التحقق من المركبات والتأكد من حمل قائديها من الفئات المستثناة للتصاريح التي تسمح لهم بالخروج، إذ شهد أول أيام العيد وجود عدد قليل جدا ومحدود من المركبات في ظل التزام كبير بالقرارات والإجراءات الاحترازية.

وعبر لـ«عكاظ» عدد من رجال الأمن عن سعادتهم بالقرارات التي تسهم في حماية الوطن، مشددين على الجميع الامتثال بتطبيق القرارات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما تقدمه قيادة الوطن للمواطن والمقيم.