عايد محافظ أحد رفيدة متعب ناصر المتعب، صباح اليوم (الأحد)، رجال الأمن في النقاط الأمنية، وقام بتوزيع الهدايا عليهم، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتم ذلك بحضور مدير شرطة المحافظة العقيد محمد البناوي، ومدير المرور العقيد يحيى الشهراني، وقائد الدوريات الأمنية المقدم مفلح الشهراني، تقديراً وإجلالاً لجهودهم الكبيرة والمستمرة في الميدان.

ثم زار المتعب مستشفى المحافظة، بحضور مدير القطاع الصحي والمشرف على المستشفى الدكتور عبدالله الأسمري، وعايد منسوبيه، وقدم لهم الشكر الجزيل نظير أعمالهم الرائعة التي يبذلونها، واهتمامهم الكبير لخدمة المرضى، فيما دشن شهادة اعتماد المستشفى من المركز السعودي للمنشآت الصحية.

بعد ذلك، كرم المتعب بمبنى المحافظة، رئيس مركز الواديين يحيى مجدع، ورئيس مركز الفرعين نايف بن هشبل، ورئيس مركز شعف جارمه عبدالرحمن السرحاني، ووكيل المحافظة عمر بن تومان، وأعضاء اللجنة المكلفة بمساكن العمالة العشوائية، نظير جهودهم، وكذلك القطاعات الحكومية، لما يقدمونه من أعمال جليلة لخدمة الوطن والمواطن.