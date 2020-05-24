شاركت «عكاظ» رجال الأمن من مختلف القطاعات الأمنية، فرحة حلول عيد الفطر المبارك، من خلال مواقعهم في عدد من النقاط الأمنية على الطرق السريعة والداخلية بجازان، وتطبيقهم بحزم وصرامة قرار منع التجول الكامل، خلال أول أيام العيد.

ورصدت «عكاظ» الالتزام داخل الأحياء السكنية وعلى الطرق الداخلية والخارجية وغيرها من المواقع العامة، وكذا في القرى والهجر والمراكز امتثالا لمنع التجول الكامل، إضافة إلى رصد جهود رجال الأمن في تطبيق القرار، وضبط أي مخالفة لمنع التجول ولائحة الحد من التجمعات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وعبر عدد من رجال الأمن عن بهجتهم بحلول عيد الفطر المبارك وهم يؤدون مهماتهم في الميدان لحفظ الأمن ومنع التجول حرصاً على سلامة وصحة المواطن والمقيم.

كما أبدى رجال قوات الطوارئ الخاصة سعادتهم بالمشاركة في تطبيق القرارات وتقديم الخدمات وحفظ النظام، مؤكدين أنهم يجدون في ذلك سعادة كبيرة تضاهي بهجة العيد مع أسرهم.