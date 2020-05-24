تلقت غرفة العمليات بمنطقة الرياض خلال شهر رمضان لعام 1441، أكثر من 130 ألف مكالمة مستلمة، منها أكثر من 19 ألف بلاغ، فيما سجل تطبيق «أسعفني» أكثر من 20 ألف طلب.

وتم خلال شهر رمضان تمرير قرابة 24.283 ألف بلاغ للمراكز التابعة للمنطقة والبالغ عددها 110 مراكز إسعافية، وتم نقل 8739 حالة سواء مرضية أو حادث ومعالجة أكثر من 10.416 في الموقع ورفضها النقل.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض قد رفعت جاهزيتها واستعدادها منذ بداية شهر رمضان الكريم، خصوصا في ظل جائحة كورونا، من خلال عقد الكثير من الدورات والتدريبات، والوقوف على مدى الاستعداد لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية سواء لحالات الاشتباه بفايروس كورونا أو نقل مصابين، إضافة إلى الحالات المرضية والحوادث، والتأكيد أولاً على سلامة منسوبي الهيئة من الفرق الميدانية من خلال أدوات السلامة والوقاية.