دفع فايروس كورونا بعض تجار محافظة ضباء لرفع أسعار مبيعاتهم خصوصاً الكمامات والمعقمات، إذ ارتفعت أسعار علب التعقيم من 13 إلى 18 ريالا للصغير وللكبير من 25 إلى 35، فيما وصل سعر علبة الكمامات إلى 30 ريالا.



«عكاظ» تجولت في بعض مواقع بيع المعقمات والكمامات بمحافظة ضباء، ونقلت حديث المواطنين في الشارع، إذ يوضح محمد هايس أبو طقيقة وعبدالعزيز عبدالله المويلحي بأن أسعار الكمامات والمعقمات أصبحت تباع بأسعار مرتفعة (إن وجدت)، ولا يعرفون ما السبب الحقيقي خلف هذا الارتفاع.



فيما يرى الصيدلي محمد محمود أحمد العريان أن جشع التجار المستوردين للسلع المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا سواءً الكمامات والمعقمات يعد في تزايد ملحوظ للغاية، الأمر الذي يحرجهم كثيراً في تأمينها من عدمها، ليستفيد منه المستهلك وذلك بسبب عدم وجود رقابة ذاتية على الموردين الذين أصبح البعض منهم ينتهج أسلوب التخزين لأوقات، وبعدها يقوم بترويجها للمحلات بأسعار عالية ثم يعمل على رفع سعرها.