أطلقت بلدية غميقه حملتها طوال الأسبوعين الماضيين لتنفيذ الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فايروس «كورونا» ومنع انتشاره؛ وذلك للتأكد من تطبيق القرارات والتدابير الوقائية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وواضح رئيس بلدية غميقة المهندس عبدالله بن شامي السيد أن البلدية قامت بإعداد خطة عمل لذلك إذ نفذت العديد من الجولات الميدانية للتأكد من تطبيق القرارات التي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية، كما واصلت أعمالها الرقابية الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية للتأكد من توفير مواد التعقيم ولبس القفازات والكمامات والحرص على النظافة العامة، إضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية بلغاتٍ عدة.

وأضاف السيد أن البلدية كثفت أعمالها في الإصحاح البيئي من خلال أعمال النظافة وتطهير الشوارع والأماكن العامة وحاويات النظافة للحد من انتشار فايروس كورونا إذ يتم تطهيرها بشكل مستمر، وأن البلدية تعمل على مدار اليوم من خلال فرق عمل تم تكليفها على فترتين صباحية ومسائية للقيام بذلك، وتقوم البلدية بتقديم الخدمات الضرورية كافة للمواطنين عن بعد من خلال خدماتها الإلكترونية على مدار الساعة.