رصدت عكاظ خلال جولتها، وفرة المخزون الغذائي في السلع والفواكه والخضروات، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم، لحماية المتسوقين والباعة، لمواجهة انتشار فايروس «كورونا» في السوق.

والتقت عكاظ خلال جولتها عددا من الباعة والمتسوقين، حيث ذكر البائع عبدالله أن أسعار سوق الخضار متفاوتة من يوم لآخر كما هي على طبيعتها سابقاً، وأن فايروس كورونا لم يؤثر على حركة السوق، فيما ذكر البائع أحمد التزام جميع الباعة برفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة التي اتخذتها البلدية، حرصا على سلامتهم وسلامة الصحة العامة للمتسوقين، وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق.

وأكد المتسوقون محبوب الحمدي، وعبدالرحمن الجهني، ومحمد الفايدي تفاوت أسعار الخضار من محل إلى آخر، وقالوا إنهم لاحظوا ارتفاع أسعار الليمون، إلا أنهم اتفقوا على أن الأمور مطمئنة حتى الآن.