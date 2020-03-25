رغبة منه في الوقوف إلى جانب وزارة الصحة ومركز الأزمات في منطقة حائل، وإسناداً لمركز التحكم والرصد في صحة حائل، قدم رجل الأعمال عبدالله جارالله الصوينع أكثر من 100 سرير طبي مع تجهيزات الطواقم الطبية والتمريضية وسيارات الإسعاف ومبنى كاملاً يعود لمستشفاه الجديد، إضافة لعناية مركزة تستوعب 42 سريراً في أكبر مبادرة من قبل القطاع الخاص في أزمة كورونا لصحة حائل، ووضعها تحت تصرف مركز الأزمات ليعكس أصالة أبناء المملكة عموماً وحائل خصوصاً، ويكرس المعاني والقيم النبيلة التي يتحلون بها في نشر الخير والمحبة والسلام في هذه الظروف الصعبة التي تواجهها وزارة الصحة السعودية لاحتواء فايروس كورونا.

وتكشف هذه المبادرة معدن المجتمع السعودي في التسابق لرد الجميل للوطن، ودعم مبادرات القيادة الرشيدة التي وفرت الإمكانات كافة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع السعودي من مواطنين ومقيمين.