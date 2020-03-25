بدأت العاصمة المقدسة مساء البارحة خالية شوارعها من السيارات والمارة عدا سيارات الجهات الأمنية وسيارات الخدمات الطبية إذ التزم سكان العاصمة المقدسة بالتعليمات الصادرة التي تمنع التجول من السابعة مساء وحتى السادسة صباحاً.

ورصدت "عكاظ" خلو الشوارع في المنطقة المركزية والطرقات المؤدية للحرم المكي الشريف إلى الأحياء السكنية، والطرقات المؤدية إليها من طريق الهدا والسيل والنورية والحرمين والليث في رسالة للعالم بثقافة المواطن السعودي الذي تقيد بتوجيهات القيادة، واتبع التعليمات، وساهم في التقليل من الإصابة بالفايروس.