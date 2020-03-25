بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لرئيسة الجمهورية اليونانية إيكاتيريني ساكيلاروبولو،، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق اطراد التقدم والازدهار.