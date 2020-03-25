سجلت وزارة الصحة أمس (الثلاثاء)، أول حالة وفاة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) لمقيم من الجنسية الأفغانية يبلغ من العمر 51 عاما بالمدينة المنورة، حضر إلى قسم الطوارئ في حالة صحية متأخرة وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع وتوفاه الله.وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي أمس (الثلاثاء)، أنه تم تسجيل 205 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات في السعودية إلى 767 إصابة، تتلقى الرعاية وهي مستقرة، باستثناء 3 حالات حرجة، فيما تعافى منها بفضل الله 9 حالات إضافية، ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 28 حالة. وبين أن من بين الحالات الجديدة يوم أمس 119 حالة رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيا منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها 86 حالة، من بينها 43 مرصودة مسبقا وتحت المتابعة الصحية كونها مخالطة لحالات سابقة، والمتبقية قيد التقصي الوبائي. ولفت إلى أن الحالات الجديدة توزعت في المدن التالية: جدة 82، الرياض 69، الباحة 12، بيشة 8، نجران 8، أبها 6، الدمام 6، القطيف 6، جازان 3، الخبر 2، الظهران 2، والمدينة المنورة 1.وشدد على أهمية أن يلتزم الجميع بالتوصيات الصحية لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع، مع التحذير من الشائعات «نحث الجميع للرجوع إلى المصادر الموثوقة وما تعلنه وزارة الصحة». وكانت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا عقدت أمس اجتماعها الـ34 برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عددا من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، إذ اطلعت على التقارير كافة والتطورات حول الفايروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفايروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعها الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية كافة في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع قرار منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خلال فترة السماح بالتجول.أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن قرار منع التجول يتم تطبيقه كذلك على الطرق السريعة، حاثا الجميع على تنسيق أوقاتهم للسفر وفقا لقرار منع التجول.وبين أنه لم يتم تسجيل أي ملاحظات في اليوم الأول لتطبيق قرار منع التجول في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة، وكان هناك التزام عال من قبل المواطنين والمقيمين، ما يدل على إدراكهم لأهمية هذا القرار الهادف إلى مكافحة انتشار فايروس كورونا الجديد. وأفاد بأنه تم رصد عدد محدود من المخالفات أثناء فترة منع التجول وتم التعامل معها من قبل رجال الأمن وتطبيق التعليمات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية. ولفت النظر إلى أنه تم رصد بعض المقاطع التي تقلل وتشكك في قرار منع التجول وقامت الجهات الأمنية بضبط من قام بتصويرها وتطبيق العقوبات بحقهم سواء عقوبات منع التجول أو عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. ودعا الشلهوب الجميع من المواطنين والمقيمين إلى التصدي للشائعات وأخذ المعلومات من الجهات الحكومية والرسمية، مبينا أن لكل جهة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ولفت النظر إلى أنه يتم عبر حساب وكالة الأنباء السعودية الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي نشر جميع البيانات الحكومية والحالات بكل شفافية.أكد المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين أن التلاعب بالأسعار خط أحمر، وأن الوزارة لا تتجاوز أو تتغاضى عنه أبدا، وببساطة يتم الرجوع إلى هذا المتجر أو المنشأة ومن ثم إلى فوترة السلع التي اشترى بها البضائع ويتم الكشف بسهولة وبساطة عن مسألة رفع السعر المتعمد وافتعال أزمة، لذلك الفرق الرقابية صارمة بضبط هذه المخالفات. وبين في المؤتمر الصحفي أنه تم تلقي 3300 بلاغ من المستهلكين تمت مباشرتها فورا، وتبين أن نصف هذه البلاغات تتعلق بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، والمعقمات والكمامات، وكلها تم رصدها. وأشار إلى أنه مع انقضاء أول يوم لمنع التجول وجدت الفرق الرقابية في منافذ البيع كافة في مختلف مناطق ومدن المملكة، مؤكدا أن السلع فيها وفرة كبيرة جدا والمخزون عالٍ. وبين أنه يتم التحقق من استمرارية الخدمات المقدمة للمواطن من تموينات وهايبرماركت ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه والمخابز بمختلف أنواعها، إذ إنها مستمرة في تقديم الخدمة للمواطن سواء في أوقات السماح بالتجول أو حتى في أوقات المنع، وهي مفتوحة وتقدم الخدمات عبر تطبيقات التوصيل الإلكترونية. وأبان الحسين أنه خلال هذا اليوم (أمس) قامت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بـ3100 جولة، وهي منتشرة وتمارس أعمالها حتى في أوقات منع التجول، وأيضا مركز البلاغات يستقبل البلاغات والمخالفات كافة على أي ملاحظة يلاحظها المستهلك خلال الـ24 ساعة.ولفت النظر إلى أن الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال مستمرة خلال الـ24 ساعة، إذ كان هناك 3600 خدمة لقطاع الأعمال عبر الهاتف وأكثر من 800 خدمة إلكترونية تمت لقطاع الأعمال أيضا، مشيرا إلى أن قرار منع التجول يمكن جميع المنشآت الأساسية في الأنشطة الـ9 من مزاولة أعمالها، وهي الهايبرماركت والتموينات ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه والمخابز بمختلف أنواعها، وجميعها تعمل على مدار الساعة.