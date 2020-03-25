أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إعفاء جميع المنشآت من غرامات التأخير لاشتراكات شهري فبراير ومارس للعام الحالي، المستحق سدادها خلال شهري مارس وأبريل، استشعاراً منها لما تمر به منشآت القطاع الخاص من ظروف مالية بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أن هذا الإعفاء لا يمتد لغرامات التأخير المفروضة عن أي شهر يسبق الشهرين الموضحين مسبقاً على أن يتم استئناف احتساب غرامات التأخير اعتباراً من 15 مايو من العام الحالي.