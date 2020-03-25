أكدت وزارة الداخلية إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.وبينت أن منع التجول هدف إلى تفعيل الاعتماد على مراكز العمليات والجهات الخدمية عند حالات الضرورة القصوى خلال فترة منع التجوال للحفاظ على الصحة العامة. وأوضحت إمكانية معرفة الأنشطة المستثناة من القرار من خلال الاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة 999، عدا منطقة مكة المكرمة التي يتم الاتصال فيها على رقم 911. وكانت منصات التواصل الاجتماعي تناقلت تسجيلات متنوعة ما بين إلزامية الاتصال على أرقام العمليات 999، 911 من عدمه في الوقت الذي قدم بيان الداخلية إجابات صريحة حول استثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، التي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية. وهدفت وزارة الداخلية لتحقيق توجيه خادم الحرمين الشريفين بحث المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.