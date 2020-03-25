تشارك وحدات من الحرس الوطني في تنفيذ منع التجول في الشوارع، تنفيذا للأمر الملكي الذي يهدف للحد من انتشار فايروس كورونا وحماية المواطنين والمقيمين.ورصدت عدسة «عكاظ» مشاركة وحدات بمحافظة جدة عبر فرق متخصصة قادها ضباط تنفيذا لتوجيهات وزير الحرس الوطني. وتعمل وحدات الحرس الوطني على فرض نظام منع التجوال من 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا لمدة 21 يوما اعتبارا من أمس الأول (الاثنين)، وذلك بالتعاون التام مع وزارة الداخلية في هذا الشأن.وعملت فرق الحرس الوطني على منع التجول مع استثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة الذين صدر قرار استثنائي بحقهم من وزارة الداخلية.