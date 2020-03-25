أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أن ما أظهره أهالي المنطقة من التزام مع منع التجول الجزئي يجسد أنهم سباقون دائمًا للالتزام بما يصدر من الحكومة لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع، وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكافة السبل. وأوضح أن نتائج اليوم الأول من المنع الجزئي في مدينة تبوك وجميع المحافظات والمراكز التابعة، دللت على إدراك الأهالي وحرصهم على التقيد بكل ما تقره الدولة من إجراءات.وأثنى أمير تبوك على جهود القطاعات الأمنية كافة التي باشرت تطبيق منع التجول الجزئي وكذلك الإدارات التي تعمل في الميدان لمراقبة الوضع العام وتطبيق التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المجتمع، سائلًا المولى القدير أن يحفظ البلاد والعباد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.