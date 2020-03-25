وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، محافظي محافظات المنطقة ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات، بالوقوف ميدانياً وتفقد سير الإجراءات الأمنية بشكل مستمر لتنفيذ توجيهات منع التجول في المحافظات والمراكز. ودعا إلى ربط كاميرات المراقبة على الطرق الرئيسة بالمدن الحيوية في عسير، مع غرفة إدارة أزمة كورونا المشكّلة بتوجيهه من مختلف القطاعات الحكومية بمقر الإمارة، مشدداً على أهمية التزام كل مواطن ومقيم لمقتضى الأمر الكريم، وتنفيذ التعليمات الوقائية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، مهيبا بالجميع لاتباعها والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة، والبعد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم وصحتهم جاء ذلك خلال تفقده مساء أمس الأول الإجراءات الأمنية المطبقة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بمنع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد. وتابع ميدانياً الإجراءات الأمنية لتنفيذ منع التجول، كما وقف على أعمال غرفة العمليات الأمنية التابعة لمديرية شرطة منطقة عسير.