أعلنت المملكة العربية السعودية رئيس مجموعة دول العشرين، عقد قمة استثنائية افتراضية لقادة المجموعة يوم الخميس القادم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وترأس المملكة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.



كما سيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم إسبانيا، والأردن، وسنغافورة، وسويسرا، وسيشارك من المنظمات الدولية الصحة العالمية، الأغذية والزراعة، العمل الدولية، التعاون الاقتصادي والتنمية، والتجارة العالمية، مجلس الاستقرار المالي، صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة.

وسيمثّل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب أفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الأفريقي، والإمارات بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورواندا بصفتها رئيسا للشراكة.