كشفت «صحة المدينة» لـ«عكاظ» طريقة دفن المقيم الأفغاني الذي توفي بسبب فايروس كورونا، مؤكدة أن ذلك سيتم وفق عملية إجراءات وقائية تتم من قبل الجهات المعنية حسب الإجراءات النظامية المتبعة من جهات الاختصاص في حالة وفاة المقيمين.

وكشف المتحدث الإعلامي لصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق لعكاظ تفاصيل وفاة المقيم الأفغاني بسبب فايروس كورونا، حيث أشار إلى أن المتوفى حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى أحد ومباشرة تم إجراء التحاليل المخبرية له، لكن حضوره جاء متأخرا وفي حالة صحية سيئة وتدهورت سريعا.

وأكد أبو عنق أن الطاقم الطبي قدم له جميع الخدمات الطبية اللازمة، وتم بعد ذلك إجراءات تقصي وحصر جميع المخالطين له وعمل إجراءات الفحوصات اللازمة لهم، وهناك إجراءات احترازية ووقائية على دقة عالية في المستشفى ويتم تطبيق الإجراءات الوقائية لتجنب انتقال الفايروس للممارسين الصحيين.