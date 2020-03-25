ذكرت دراسة حديثة لأحد مراكز الدراسات الإعلامية، أن دور بعض مشاهير منصة «سناب شات» كان ضعيفاً في توعية الجمهور ومواكبة الجهود الحكومية خلال أزمة فايروس كورونا، مقارنةً بمشاهير «تويتر».

ووفقاً للإحصائية؛ انغمس بعض مشاهير «سناب شات» خلال الأزمة في المواد الدعائية والتسويقية والتنزّه واستعراض المقتنيات.

ولما تمثله وسائل التواصل الاجتماعي من أدوات توعيةٍ وتثقيف، أجرت الدراسة مسحاً لمحتوى مشاهير «السوشال ميديا» في المملكة على منصتي «تويتر» و«سناب شات»، لمعرفة حجم الأدوار التي يقوم بها أولئك المشاهير خلال الأزمة، وأثرهم في توعية المجتمع خلال الفترة ما بين 14 - 22 مارس 2020.

وبحسب الإحصائية؛ دعا مشاهير «تويتر» خلال الأزمة إلى إطلاق حملات توعوية عن فايروس «كورونا» وسُبل مواجهته، إضافة إلى دعم شركات القطاع الخاصّ المتأثرة بالأزمة، وتوفير مقرّاتٍ للعزل المنزلي لمن يَلزمهم العزل، كما دعوا إلى تنظيم حملات مخصصة للمسؤولية الاجتماعية لدعم الفقراء والمحتاجين.

وأشارت الدراسة إلى أن 26% من الجمهور يرون إيجابية أدوار مشاهير التواصل الاجتماعي، فيما يرى 68% أن هناك تقاعسا في أدوارهم، و6% كانت أدوارهم محايدة.