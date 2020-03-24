قبضت شرطة محافظة القريات على شخص خمسيني ظهر في مقطع مصور يدعي أنه مستثنى من قرار منع التجول، لمرافقته أحد الشخصيات البارزة.وقالت شرطة الجوف في بيان: «تم التعرف على الشخص واتضح أنه مواطن في العقد الخامس من العمر، وكان يرافقه مواطن في العقد الثالث، وتم ضبطه ومرافقه، واتضح أنهما يعملان في إحدى الإدارات الحكومية، وجرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهما».