أعلن برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان عن تسليم عدد من الوحدات السكنية بنظام الانتفاع للأسر المُستحقة وفق الجدول المُعد مسبقاً في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وسط التزام تام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بشأن الوقاية من فايروس «كورونا».وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم (الثلاثاء)، أنه ومن خلال الإجراءات الصحية التي يتم العمل بموجبها خلال الفترة الراهنة للحد من انتشار فايروس «كورونا» عبر تجنب التجمعات، سُلم مستفيدو الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية بشكل فردي لكل مستفيد، ضمن بيئة تسليم آمنة تراعي تطبيق الاحتياطات المُوصى بها وخلال أوقات محددة، مع توفير المعقمات والتأكد من سلامة مواقع التسليم كاملة.ونوّه «الإسكان التنموي» بمستوى الوعي والتعاون الذي يجده البرنامج من شركائه من الجمعيات والمستفيدين، من خلال الحرص على الامتثال وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلنة، ما كان له الأثر الإيجابي في استمرار التسليم على مستوى المناطق كافة.يُذكر أن برنامج الإسكان التنموي يهدف لتوفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع للأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «الضمان الاجتماعي» والمستحقة للدعم السكني، وذلك بالتكامل والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية في جميع مدن ومحافظات المملكة التي تجاوز عددها 385 جمعية.