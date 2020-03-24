أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال الاجتماع الـ34 للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا ظهر اليوم برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ​​​تسجيل 205 حالات إصابة جديدة بفايروس كورونا كوفيد-19 في المملكة، منها (119) حالة رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات وعددها (86) حالة، من بينها (43) مرصودة مسبقًا وتحت المتابعة الصحية كونها مخالطة لحالات سابقة، والمتبقية قيد التقصي الوبائي.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن التالية: جدة 82، والرياض 69، والباحة 12، وبيشة 8، ونجران 8، وأبها 6، والدمام 6، والقطيف 6، وجازان 3، والخبر 2، والظهران 2، والمدينة المنورة 1, وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات من مرض كوفيد-19 في المملكة (767) حالة تتلقى الرعاية وحالتها مستقرة، باستثناء (3) حالات حرجة، وحالة وفاة هي الأولى لمقيم من الجنسية الأفغانية يبلغ من العمر 51 عاماً بالمدينة المنورة، حضر إلى قسم الطوارئ في حالة صحية متأخرة وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع وتوفي ليلة أمس، فيما تعافى منها (9) حالات إضافية ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى (28) حالة.



فيما أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، عدم تسجيل أي ملاحظات خلال اليوم الأول لتطبيق قرار منع التجول في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة كافة، منوها إلى التزام عال من قبل المواطنين والمقيمين يدل على إدراكهم لأهمية هذا القرار الهادف إلى مكافحة انتشار فايروس كورونا الجديد.

وأفاد أنه جرى رصد عدد محدود من المخالفات أثناء فترة منع التجول وجرى التعامل معها من قبل رجال الأمن وتطبيق التعليمات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية.

ولفت الانتباه إلى أنه جرى رصد بعض المقاطع التي تقلل وتشكك بقرار منع التجول وقامت الجهات الأمنية بضبط من قام بتصويرها وتطبيق العقوبات بحقهم سواء عقوبات منع التجول أو عقوبات نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وأكد أن قرار منع التجول يتم تطبيقه كذلك على الطرق السريعة، حاثًا الجميع على تنسيق أوقاتهم للسفر وفقًا لقرار منع التجول.