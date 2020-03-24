اطلع أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي على ملخص أمني عن اليوم الأول لحالة منع التجول في المنطقة، والمحدد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد، الذي قدمه له مدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري، وعدد من القيادات الأمنية.

وقدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان شكره لجميع القطاعات الأمنية العاملة على الدور الذي يقومون به، مشيداً بالتعاون الملموس والتجاوب الإيجابي الكبير من المواطن والمقيم في الالتزام بذلك؛ لمنع التجمعات التي تُعد سبباً مباشراً لنشر فايروس كورونا، ما يدعو إلى التفاؤل بالوصول إلى النتائج المأمولة.

وأكد أن منع التجول الجزئي يستدعي رفع روح التعاون والمسؤولية لدى الجميع مع أجهزة الدولة المعنية كافة التي تبذل قصارى جهودها لرفع مستوى الوعي وتجنب الإصابة بالعدوى، بالتزامن مع توفير متطلبات التعليم عن بعد، والخدمات كافة وأسباب الحياة الكريمة، ودعم الأنشطة الاقتصادية.