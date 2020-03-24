وقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة منذ إعلان منع التجول الجزئي على المنشآت التجارية المستثناة من منع التجول، والتي شملت البقالات، والهايبر ماركت، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، ومحلات بيع الدواجن واللحوم، ومحلات بيع الأسماك، والمخابز، ومحطات الوقود، لأجل التأكد من استمرارية الأعمال المقدمة للمستهلك.

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع التموينية والضرورية.

وشملت الجولات التي بلغت أكثر من 1700 جولة، مكة المكرمة، وجدة، والطائف، والقنفذة، والجموم، ورابغ، والليث، وخليص، وأضم، وتربة، والخرمة، ورنية، والكامل، والعرضيات، والموية، وميسان، والبدرة.

ويمكن للمستهلكين استخدام التطبيقات الإلكترونية للتوصيل خلال فترة الحد من التجول، وطلب كل ما يحتاجونه من سلع تموينية واستهلاكية من خلال هذه التطبيقات.

وحثت وزارة التجارة كافة المواطنين والمقيمين على استخدام تطبيقات التوصيل الإلكترونية، لطلب كافة احتياجاتهم من مواد تموينية واستهلاكية خلال فترة السماح بالتجول أيضا، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين وامتثالا لأوامر القيادة الرشيدة.

وتستمر وزارة التجارة كذلك في استقبال البلاغات والشكاوى طوال الـ24 ساعة من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.