أكد المتحدث باسم شرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس أن الجهات الأمنية موجودة في مختلف شوارع المنطقة منذ مساء (الإثنين)، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد، ابتداء السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا.

وبيَّن الخميس أن منسوبي دوريات الأمن والمرور والشرطة من ضباط وأفراد يتقدمهم مدير شرطة المنطقة اللواء صالح العمري، وقادة القطاعات الأمنية بالمنطقة، تواجدوا في نقاط التفتيش التي أُقيمت في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين منع التجول.

وأوضح المتحدث أنه تم رصد تجاوب مثالي من جميع المواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية، امتثالاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.