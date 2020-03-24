وجهت النيابة العامة، بالقبض على مجموعة من الشباب ظهروا في مقطعي فيديو يظهر محتواهما تصويرهم لخرقهم أمر منع التجول والتباهي به، لانطوائها على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وإذكاء روح التحريض الآثم والتقليل من جهود رجال الأمن.

وفي التفاصيل، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو متداول لمجموعة من الشباب سعوديي الجنسية ومقطع آخر لشخص مقيم يظهر محتواها خرقهم للأمر الملكي بمنع التجول وتصوير ذلك والتباهي به ونشره وتداوله، وبناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورين، والقيام بإجراءات البحث والتحري عنهم وفقاً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبيّن المصدر أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عما فيه من إذكاء لروح التحريض والتقليد ومخاطبة بما يزين سلوكاً مضراً بالأمن الصحي للمجتمع.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام في ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في المساءلة الجزائية المغلظة تجاه هذه السلوكيات.