أثنى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على تفاعل أهالي المنطقة، والتزامهم في اليوم الأول بحظر التجول الجزئي الذي فرضته الدولة كإجراء احترازي، للحد من خطر فايروس كورونا المتجدد. وقال: «إن هذا ما اعتدناه من أهالي المنطقة فهم سباقون دائما للالتزام بما يصدر من الحكومة لما يملكونه من وعي بخطورة الوضع وأهمية مجابهة هذا الوباء العالمي بكافة السبل».

وأشار أمير تبوك إلى أن نتائج اليوم الأول من الحظر الجزئي في مدينة تبوك وكافة المحافظات والمراكز ممتازة، وتجسد إدراك الأهالي وحرصهم على التقيد بكل ما تقره الدولة من إجراءات.

كما امتدح جهود القطاعات الأمنية كافة التي باشرت تطبيق حظر التجول الجزئي، وكذلك الإدارات التي تعمل في الميدان لمراقبة الوضع العام وتطبيق التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المجتمع. سائلًا المولى القدير أن يحفظ البلاد والعباد في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.