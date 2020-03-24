وجه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات عن بعد، وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل.وتغطي الخدمة العقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع، وتتم عملية نقل ملكية العقار إلكترونيا، من خلال حساب بنكي وسيط ينشأ آلياً من خلال الخدمة عند تقديم الطلب من المالك ليتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة.ويتم الإفراغ الإلكتروني عبر بوابة "ناجز" najiz.sa بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد منانتشار فايروس كورونا، إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.وهذه الخدمة حاليا، خلال المرحلة الأولى، متاحة لأصحاب العقارات الذين يملكون حسابا في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع ليشمل جميع المصارف والبنوك السعودية خلال الأيام القادمة.ووفقا لوزارة العدل، فإن اشتراطات نقل ملكية العقار الكترونيا هي: أن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، يراعى أن الخدمة تعتمد على سياسة الحوالات البنكية المعتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، أن يكون البيع مباشرة بين البائع والمشتري دون وكلاء.