أظهرت جولة ميدانية قام بها موظفو الأمن الوقائي بمكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الجموم، وفرة في منتجات الدواجن واللحوم.

وشملت الجولة زيارة مشاريع الدواجن والمواشي، في المحافظة للتأكد من استمرارية توريد المواشي وتأمين الدواجن والبيض للأسواق المحلية ووفرتها، وتذليل أي معوقات في ظل الظروف الراهنة بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فايروس كورونا.

وأكدت الفرق الرقابية أهمية التقيد بالاشتراطات الصحية والمحجرية، ومتابعة المنتجات على مدار الساعة مع التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية، لوقاية العاملين والمستهلكين من انتقال الفايروس.