وجه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بالقبض على مصور مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية، أفاد في تصويره بانقضاء السلع في أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة.

ووفقا لإمارة منطقة نجران عبر حسابها في «تويتر»، فقد تبين من خلال الفرق الميدانية على الموقع، أن المصور استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع لانتقالها لقسم حديث داخل المتجر، متجاهلا العبارة المكتوبة عليها (تم انتقال الشامبوهات والكريمات إلى القسم الجديد)، بينما كان المتجر يعم بالوفرة من حيث السلع الغذائية وغيرها حتى في المخزون.