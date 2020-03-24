بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية اليونانية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.