أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أنه من حق المبلّغ عن قضايا فساد عدم ذكر اسمه، قائلاً «حمايته واجبة علينا.. لست أنا من يحميه.. الملك هو من يحميه». وشدد الكهموس في برنامج «على الصورة»، أمس (الاثنين)، على أنه لا أحد يملك حق الحصانة من العقاب على الفساد بمن فيهم الأمراء. ووعد باعتماد «التشهير» بالفاسدين في المرحلة القادمة بعد صدور الحكم القضائي. وكشف عن إطلاق سراح نسبة ليست بالقليلة من الموقوفين في القضايا البسيطة بالكفالات الحضورية الضامنة، أخيراً، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا. وأضاف «أن من خالفوا في السابق سوف يلاحقون.. الفساد لا يسقط بالتقادم»، مشيداً بتعاون الوزراء والمسؤولين في الدولة للقضاء على الفساد بالمملكة. وأشار إلى أن بعض قضايا الفساد البسيطة حالياً تُنظر في محاكم المناطق، لكن في المستقبل سوف تنظر جميع قضايا الفساد في المحاكم المختصة بالرياض.