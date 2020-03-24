يعرف منع التجول بمنع حركة الناس في مدن معينة أو دول بأكملها بسبب ظروف استثنائية، ويكون ضمن مدى زمني معين يتم تحديده مع أنظمة تعلن للجميع، ويحدد نظام منع التجول بساعات معينة لتنفيذه. وتلجأ السلطات إلى ذلك عند ظروف معينة. ومن أبرز الدول التي طبقت منع التجول في العالم العربي، مصر بعد أن فرض الرئيس الراحل حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري لمصر منع التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس في أحداث 25 يناير. ولجأت 16 دولة في العالم إلى فرض منع التجول وتقييد حركة مواطنيها؛ منها 8 دول عربية، بعدما تضاعفت معدلات الإصابة المؤكدة بفايروس كورونا وهي إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، التشيك، سريلانكا، البوسنة، الهند، السلفادور، كما فرضت مدن القرار دون غيرها في ذات الدولة مثل نيوجرسي الأمريكية وفرايبورغ الألمانية، وأعلنت 7 دول عربية منع التجول منها الأردن، الكويت، المغرب، موريتانيا، تونس، العراق، الجزائر لتنضم السعودية كثامن دولة عربية تطبق القرار.