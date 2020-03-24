حدد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، عقوبات لأي مخالف لتعليمات منع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد، مؤكدا أنه «يعاقب من يخالف أحكام منع التجول بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، وتضاعف الغرامة في حال العودة، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة بعد ذلك فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، بموجب قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بعقوبة السجن المشار إليها كل مخالف لم يمتثل للسلطات المختصة بتنفيذ المنع، ولا يسري على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة».وأهاب المصدر بجميع المواطنين والمقيمين اتباع التعليمات تجاه أمر منع التجول لمدة 21 يوماً ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى 6 صباحاَ، وذلك اعتبارا من أمس (الإثنين)، مؤكدا أن المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.