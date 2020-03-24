ثمّن النائب العام الشيخ سعود المعجب أمر خادم الحرمين الشريفين بمنع التجول للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة (21) يوماً ابتداءً من أمس (الاثنين).وقال: إن حكمة الملك تتجلى بأن هذا الأمر جاء تباعاً للقرارات الحكيمة من لدن الحكومة الرشيدة للوقاية من فايروس كورونا المستجد، وبما له من سلطات وصلاحيات واسعة حال نشوء ما يهدد سلامة المملكة طبقاً لمقتضى المادة (62) من النظام الأساسي للحكم، وبما يكفل مواجهة الخطر، ولا أشد خطورة من خطر يهدد الأمن الصحي وسلامة الإنسانية جمعاء لأي دولة.وشدد النائب العام على وجوب الالتزام بأمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأن الجميع مطالبون بالالتزام الجاد والتعاون تحقيقاً لأمنهم الصحي والبقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وخاصة في فترة منع التجول، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء المجتمع.