أكدت وزارة الداخلية في بيانها التوضيحي حول منع التجوال للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد لمدة 21 يوما، ابتداءً من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، من مساء الإثنين 28 رجب 1441 هجرية، الموافق 23 مارس 2020 ميلادية، إمكانية معرفة الأنشطة المستثناة من القرار، من خلال الاتصال على الرقم المجاني في جميع مناطق المملكة 999، عدا منطقة مكة المكرمة التي يتم الاتصال فيها على رقم 911.

كما شددت على إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

كما هدفت إلى تفعيل الاعتماد على مراكز العمليات والجهات الخدمية عند حالات الضرورة القصوى، خلال فترة منع التجوال للحفاظ على الصحة العامة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تناقلت تسجيلات متنوعة، ما بين إلزامية الاتصال على أرقام العمليات 999، 911 من عدمه، في الوقت الذي قدم بيان الداخلية إجابات صريحة حول استثناء منسوبي القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع، ويشمل ذلك منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية والإعلامية، والعاملين في القطاعات الصحية والخدمية الحساسة، التي يصدر بشأنها بيان تفصيلي من وزارة الداخلية، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وهدفت وزارة الداخلية لتحقيق توجيه خادم الحرمين، بحثّ المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة وبخاصة فترة منع التجوال، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.