وجه مدير جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بافيل، عمداء الكليات بالتيسير على الطلبة، نظراً للظروف الحالية التي تُصاحب تعلمهم اليومي عن بُعد، مع مراعاة ظروف من يُعاني من صعوبات في التقنية، قد تؤثر على تحصيلهم أو استكمال متطلباتهم.

وشدد على الجميع بالنظر إليهم كأبناء، واعتماد أسهل الحلول، لتجاوز هذه المرحلة بكل يُسر وسهولة، وتغليب النظرة الإيجابية في كافة المقررات.

وأكد بافيل أنه «يجب أن يكون من أولويات اهتماماتنا إكمال المقررات الدراسية قدر المستطاع في الفترة المتبقية، دون إرهاق الطلبة بالتكاليف الإضافية، مراعاةً للظروف الحالية التي تؤثر عليهم».

وقال في توجيه (حصلت عكاظ على نسخه منه) إنه يُحتسب للطلبة ما تم تحصيله من درجات خلال الفترة التي سبقت تعليق الحضور، وأهمية إعطاء من حصل منهم على درجات منخفضة خلال تلك الفترة الفرصة للتعويض، بما يحقق لهم ردم الفجوة، من خلال البدائل المتاحة.