أوضحت «صحة جازان» في بيان لها بشأن ما يتم تداوله بخصوص تسجيل حالة إصابة بفايروس كورونا، بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، أن الحالة هي واحدة من الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما أمس (الإثنين)، في بيان الوزارة لمريض منوم بالمستشفى، أظهرت التحاليل المخبرية إيجابية الفايروس، وكما هو متبع مع كل الحالات التي تثبت إيجابيتها للفايروس، فقد تم حصر جميع المخالطين وحجرهم صحيًا بأحد الفنادق بمدينة جازان، حتى ظهور النتائج المخبرية. وأضافت: ننصح الجميع بالبقاء في منازلهم واتباع الإجراءات الوقائية التي تصدر عن وزارة الصحة.