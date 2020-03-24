ينعكس اللون الأحمر دائماً على التوقف أو الازدحام في الطرق، وهذه قاعدة دارجة، إلا أن المواطن السعودى استطاع أن يكسرها منذ الساعات الأولى من تطبيق قرار منع التجول في مناطق ومدن المملكة أمس (الإثنين)، بالامتثال للأمر السامي للإسهام في الحد من انتشار فايروس كورونا الجديد. «عكاظ» رصدت عبر خرائط المحرك الشهير «قوقل» خلو الشوارع والميادين من أي حركة سير للسيارات أو المشاة، تجاوباً وجدية مع الأمر، الذي يقضي بالبقاء في المنزل ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً، كإجراء احترازي يمنع تفشي فايروس كورونا المستجد، وامتداداً لما تبذله الدولة من جهود وتدابير احترازية لمواجهة هذه الجائحة، للحفاظ على صحة وسلامة الموطنين والمقيمين، لا سيما أنها تمثل «خطاً أحمر» في السعودية.