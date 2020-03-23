أكدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا اليوم (الإثنين) خلال اجتماعها الثالث والثلاثين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بالفايروس «كوفيد-19»، في المملكة، منها 25 حالة رصدت في حالات ارتبطت بالسفر ومعزولة صحيا، وبقية الحالات الـ26 مخالطة مجتمعية لحالات سابقة، ‏وبهذا يبلغ العدد التراكمي للحالات من مرض كوفيد-19 في المملكة‏ (562)، تعافى منها 19 حالة ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات.

وتوزعت هذه الحالات الجديدة في المدن والمحافظات التالية: ‏الرياض (18)، مكة المكرمة (12)، الطائف (6)، بيشة (5)، الدمام (3)، القطيف (3)، جازان (2)، نجران (1)، القنفذة (1).وعدد الذكور (266)، والإناث (296)، وجميعها حالات بالغين باستثناء (29) حالة لأطفال.كما بلغت الفحوص المخبرية المتقدمة (28) ألف فحص جميعها لحالات ظهرت سليمة باستثناء ما تم من حالات مؤكدة وهي 562 حالة.