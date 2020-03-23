أعلنت صحة الطائف فتح باب التطوع لمساندتها خلال أزمة فايروس «كورونا»، في إطار الحملة التوعوية لمكافحة الفايروس.وكشفت الشؤون الصحية بالمحافظة عن فتح باب التطوع للكوادر غير الصحية في مجال الإعلام والتطبيقات والبرمجيات، وأعمال الموشن جرافيك والمونتاج والفرز البصري في مداخل المحافظة.وعاد عدد كبير من منسوبي الكشافة من إدارة تعليم الطائف للعمل في الميدان، وتواجدت فرقهم داخل شوارع الطائف والتقاطعات في اكثر من 30 موقعاً حيوياً.