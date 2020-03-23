لجأ كثير من المتاجر ومراكز التموين في جدة اليوم (الاثنين)، إلى اتخاذ إجراءات احترازية ضد تفشي فايروس كورونا، في ظل الإقبال الكثيف عليها من المتسوقين، مع فرض منع التجول الذي انطلق الساعة السابعة من مساء، ويستمر حتى السادسة صباحا، وذلك لمدة 21 يوما.

واكتفت متاجر بعدد محدد من المتسوقين، ووضعت حراس أمن على البوابات لتنظيم عملية الدخول، بمعدل مغادرة اثنين من المتسوقين ودخول متسوق واحد، حتى لا يتفاقم الازدحام داخل المتجر وتنتقل العدوى.

وانقسم عدد من المتسوقين حول الإجراءات التي اتخذتها مراكز التموين، فمنهم من أيدها واعتبرها خطوة احترازية وجيهة، بينما انتقدها آخرون، مشيرين إلى أن إدارة المتجر تعالج -بهذه الخطوة- الخطأ بخطأ، موضحين أن ذلك أدى إلى انتقال الازدحام من داخل السوبرماركت إلى خارجه، في ظل تكدس المتسوقين على بواباته.

وذكر أحد المتسوقين الذي التقته «عكاظ» أنه اضطر إلى التسوق ظهرا، قبل أن يدخل في فترة منع التجول ولا يمكنه الخروج، لافتا إلى أنه تبضع كثيرا من المواد الغذائية الأساسية، مبينا أن الأسعار طبيعية ولم يطرأ عليها أي ارتفاع، عطفا على العروض والتخفيضات المتوفرة على عدد من السلع.