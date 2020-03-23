وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية.

وجاء توجيه الرئيس العام بإغلاق عدد من أبواب المسجد الحرام استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.