تبذل القطاعات الحكومية عبر مركز إدارة الازمات في إمارة منطقة حائل جهودا كبيرة، إذ تفحص صحة منطقة حائل 300 عينة يومياً لكشف حالات فايروس «كورونا»، وأظهرت نتائجها حتى اليوم (الاثنين) أنه «سلبية» وسليمة.

ووفقا لتصريح متحدث إمارة منطقة حائل عبدالعزيز السليم، إلى إذاعة الرياض، فإن «صحة حائل» خصصت فندقين للحجر الصحي الاحترازي، استقبلت 147 شخصاً، فيما جهّزت مرکزاً للقيادة والتحكم لمراقبة ورصد حالات مستشفيات المنطقة ومحافظاتها على مدار اليوم، فيما جهزت غرف عزل في مستشفيات المنطقة ومحافظاتها، وأنشأت عيادة الإفصاح عن «كورونا»، وذلك في مقر مستشفى الملك سلمان التخصصي الذي استقبل خلال الأيام الماضية 2249 شخصاً.

وأوضح السليم أن فرع وزارة التجارة بحائل، ينفذ جولات رقابية يومية لنشاطاتها التجارية بـ35 فرقة موزعة على البلاغات ورصد الأسعار وكمية المخزون، مضيفاً أن غرفة عمليات التجارة تَلَقّت 249 بلاغاً، تم تحرير مخالفات بحق 55 ممن أبلغ عنهم، بما نسبته 22% من إجمالي البلاغات منذ إنشاء مركز إدارة الأزمات الأسبوع الماضي، وأضاف أن فرع وزارة التجارة وعدد من الجهات المعنية المشتركة، ضبَطت مخزناً يحتوي على مليون و860 ألف كمام كان مخطط بيعها خارج المنطقة.