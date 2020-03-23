لقي مقيم باكستاني حتفه، وأصيب آخر من نفس جنسيته، جراء سقوط جدار مبنى في حي شوران بالمدينة المنورة.

وأفاد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، بسقوط جدار مبني بحي شوران، وتم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن ‏الحالة ‏لسقوط جدار مبنى قائم على عمال نتيجة أعمال الحفر لمبنى مجاور تحت الإنشاء، مع وجود حالة احتجاز لشخصين من الجنسية الباكستانية بالعقد الثاني من العمر.

وأضاف: تم إخراجهما من تحت الأنقاض، أحدهما توفي، فيما أصيب الآخر، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.