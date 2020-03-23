‏كثف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية ‏الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منذ بداية توجيهات الجهات المختصة بتطبيق إجراءات مواجهة الفايروس.

‏ومن بين هذه الإجراءات: منع الزيارات الخارجية لنزلاء الدور الإيوائية، والاكتفاء بالتواصل الهاتفي في أوقات معينة، استحداث نقاط فرز وتعقيم للموظفين والعاملين بالدور الإيوائية يتم المرور بها قبل بداية كل فترة عمل، تجهيز غرف عزل بالدور الإيوائية، إجراء الفحص وتوفير المعقمات والكمامات لجميع المتعاملين مباشرة مع النزلاء، متابعة تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خدمات الوزارة حيث يتم تنفيذها من قبل الموظفين المختصين عن بعد.